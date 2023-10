MotoGP | battaglia furibonda tra Bezzecchi e Marini nel GP di Thailandia – VIDEO

(Di domenica 29 ottobre 2023) Il GP della, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di, si è rilevata una delle gare più spettacolari degli ultimi anni, non solo per la pazzesca lotta a tre che ha contrassegnato gli ultimi giri, dove a spuntarla è stato Jorge Martin superando Bagnaia e Binder, ma anche per altre avvincenti battaglie. Tra queste è opportuno citare il grande duello interno tra Marcoe Lucaper il quarto posto: i due centauri facente parte del team Mooney VR46 si sono resi artefici di un grande momento a nove giri dal termine, quando il primo ha sferrato l’attacco, ricevendo però una grande difesa da parte del compagno, cedendo poi il passo dopo un testa testa ad altissimo livello emozionale. Seppur perdendo molto terreno a causa del vìs-a-vìs con il collega, il Bez ha terminato la sua ...

