MotoGP | Bagnaia prova un pazzesco attacco all’esterno Guido Meda | “Oddio | non può farcela!”

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Una gara palpitante quella del Gran Premio di Thailandia a Burirama: Jorge Martin trionfa davanti a Peccoe a Brad Binder al termine di una lotta a tre pazzesca che si è accesa negli ultimi giri. Una gara che tiene il campione del mondo ancora in testa al Mondiale con 13 punti di vantaggio su Martinator.che oggi si è reso protagonista di una bella rimonta da dietro grazie a una gestione sapiente della gomma ed è andato a un passo da un sorpasso che lo avrebbe spedito nella leggenda. Una staccata lunghissima al termine del penultimo giroper passare in un colpo solo Binder e Martin. Manovra difficilissima che non è riuscita per un soffio a Pecco che è comunque salito sul secondo gradino del podio approfittando dell’ingenuità di Binder all’ultimo giro, quando ha oltrepassato i limiti della pista ed è stato ...