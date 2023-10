MotoGP | Bagnaia in gara risponde presente Ma qualifiche e Sprint sono l’asso nella manica di Martin

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) Si era capito come il settimo posto dellanon fosse aderente al reale valore di Francescosulla pista di Buriram. La balbettante partenza dalla sesta casella e le dinamiche della tiratissimadimezzata hanno tarpato le ali a qualsiasi velleità di rimonta di Pecco. Viceversa, la piazza d’onore nel Gran Premio di Thailandia vero e proprio, è affine al potenziale del piemontese. Certo è che il Campione del Mondo in carica sta gareggiando a handicap, quello rappresentato da un calo di incisività in qualifica. Nessun riferimento nascosto all’incidente del Montmelò, sia chiaro. Si prende atto di come, dopo le 5 pole position artigliate nei 7 weekend tra la Francia e la Catalogna, non ne sia arrivata più nessuna. Si constata, tuttavia, come anche nel finale del 2022 si fosse verificata la medesima dinamica. Dopo l’Aragona, ...