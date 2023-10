MotoGP | Aleix Espargarò | “Una delle gare più difficili della mia vita | male gli ultimi giri”

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023)ha terminato all’ottavo posto il GPThailandia, diciassettesima tappa del Motomondiale 2023 di. Una giornata “storica” per il pilota dell’Aprilia, risultato il primo nella storia delad essere penalizzato per la pressione troppo bassa dei pneumatici. Una volta giunto in zona mista, lo spagnolo ha però dichiarato di essersi trovato al cospetto di unapiùsua carrera, avvertendo forte difficoltà negli: “È stata una gara molto molto difficile sinceramente – ha detto il pilota – è stata la gara più duramia. Neglitresono stato addirittura ...