Moto2 GP Thailandia | risultati e classifica | vince Aldeguer | rinviata la festa di Acosta

(Di domenica 29 ottobre 2023)ladi Pedro(Red Bull KTM Ajo) al GP diin. Al primo match point della stagione, il leader dellasi è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle di Fermin(Speed Up Racing), in testa dall’inizio alla fine chiudendo con oltre tre secondi di vantaggio sul rivale. Terzo posto per Somkiat Chantra (Idemitsu Honda Team Asia). Resta quindi matematicamente aperta la corsa al titolo sulla carta, anche se Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team) ha chiuso al quarto posto e ha 63 punti di distacco con tre round rimasti. A terra in avvio invece Jake Dixon, terzo nellagenerale. 1 FERMIN(SPEED UP RACING) 2 Pedro(Red Bull KTM Ajo) ...