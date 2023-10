Morto Matthew Perry | il dolore dei fan e le lacrime dei colleghi

(Di domenica 29 ottobre 2023) Cordoglio anche dal premier canadese Justin Trudeau E’ un fiume diin piena quello che scorre sui social per la morte di, la star di ‘Friends’, che ha interpretato il personaggio di Chandler Bing. Insieme al pianto dei tanti fan che hanno decretato il successo planetario della sitcom, c’è il cordoglio di amici,e del mondo dei produttori televisivi per la scomparsa dell’attore all’età di 54 anni. Perfino Justin Trudeau, il primo ministro del Canada, ha espresso pubblicamente il suo. “Siamo sconvolti dalla scomparsa del nostro caro amico– ha dichiarato in un comunicato la Warner Bros Television Group, che ha prodotto ‘Friends’ –era un attore incredibilmente dotato e una parte indelebile ...

Grazie per tutte le risate,. Eri amato e ci mancherai". Perry aveva raccontato che durante la sua infanzia lui e Trudeau avevano frequentato la stessa scuola da piccoli in Canada. Anche l'...

Friends, l'incidente, le dipendenze, la rinascita: la vita di Matthew Perry Hollywood sotto shock per la morte all'età di 54 anni di Matthew Perry, l'attore diventato una superstar ...