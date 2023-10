Moralmente discutibile | manipolatore | Carofiglio | la frase choc sulla Meloni in tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) Dalle parti di Gramellini non si perde mai l'occasione di attaccare il premier Giorgia. Nell'ultima puntata de "In altre parole", il tak del weekend di La7, nel salottino rosso c'è Gianrico. Tra i temi trattati nel corso della puntata c'è anche quello che riguarda la separazione tra il premier a il compagno Andrea Giambruno.usa, con maestria verbale, un fatto personale e intimo che riguarda Giorgiaper fare una riflessione allargata sul presidente del Consiglio che ha il sapore del veleno. Sfruttando l'assist di Gramellini che gli chiede del "vittimismo" in politica, ecco che lo scrittore mette nel mirino la: "Il suo vittimismo fa parte dell'arte della politica. Vuol fuggire dalle responsabilità. Vede complotti? Ci dica chi li organizza. E poi credo che si ...