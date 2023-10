Monza-Udinese LIVE 1-0 | la sblocca il solito Colpani

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 ottobre 2023) All’U Power Stadium, il match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl U Power Stadium,si affrontano nel match valido per la decima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.1-0: sintesi e moviola 1? Iniziata la partita 6? Ci prova Zemura da dentro l’area, chiude Caldirola in angolo 8? Risponde Colombo, stavolta con Bijol che si intromette sulla traiettoria del tiro 13? Vignato dal limite, Silvestri senza problemi 23? Punizione tagliata di Samardzic, Di Gregorio devia in tuffo 26? Segna ancora! E’ lui are la sfida: cross di Kyriakopoulos, piatto al volo e Silvestri ...