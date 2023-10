Monza-Udinese LIVE 1-0 | inizia il secondo tempo

(Di domenica 29 ottobre 2023) All’U Power Stadium, il match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl U Power Stadium,si affrontano nel match valido per la decima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.1-0: sintesi e moviola 1?ta la partita 6? Ci prova Zemura da dentro l’area, chiude Caldirola in angolo 8? Risponde Colombo, stavolta con Bijol che si intromette sulla traiettoria del tiro 13? Vignato dal limite, Silvestri senza problemi 23? Punizione tagliata di Samardzic, Di Gregorio devia in tuffo 26? Segna ancora Colpani! E’ lui a sbloccare la sfida: cross di Kyriakopoulos, piatto al volo e Silvestri battuto 33? Duro Marì ...

Monza, 29 ott. - (Adnkronos) - Il Monza conduce per 1-0 sull'Udinese alla fine del primo tempo del match valido per la decima giornata di Serie A, in corso di svolgimento all'U-Power Stadium della ...Il Monza sta battendo l'Udinese per 1-0, questo il risultato parziale maturato nel primo tempo. A portare in vantaggio i brianzoli ci ha pensato al 27' Colpani.