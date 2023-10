Monza-Udinese LIVE 0-0 | gara subito vivace

(Di domenica 29 ottobre 2023) All’U Power Stadium, il match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl U Power Stadium,si affrontano nel match valido per la decima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? Iniziata la partita 6? Ci prova Zemura da dentro l’area, chiude Caldirola in angolo 8? Risponde Colombo, stavolta con Bijol che si intromette sulla traiettoria del tiro Migliore in campo: a fine partita0-0 risultato e tabellino(3-4-2-1): Di Gregorio; Marì, Caldirola, Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Vignato, Colpani; Colombo. A ...

Luca Caldirola, difensore del, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro l': le dichiarazioni Luca Caldirola ha parlato così a Dazn prima di. LE PAROLE - "Sono una squadra forte che non sta vivendo un bellissimo momento. Quando c'è il cambio di allenatore è sempre pericoloso, dobbiamo continuare sulla nostra ...

Diretta Monza - Udinese (0-0) Serie A 2023 la Repubblica

Monza-Udinese 0-0 LIVE: Vignato e Success dal 1' Sky Sport

L'Udinese di Cioffi si prepara alla nuova sfida di campionato contro il Monza. Ecco il live dell'incontro. Non perdere nemmeno un istante ...In questi giorni si parla moltissimo dell'interessamento della Juventus per Lazar Samardzic. Nelle ultime ore, ai tifosi bianconeri non è sfuggito il like che il ...