Monza-Udinese 1-1 | gol di Colpani e Lucca

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 29 ottobre 2023) Vantaggio dei brianzoli, pareggio dei friulanipareggiano 1-1 in un match valido per la decima giornata di Serie A, disputato all’U-Power Stadium della città brianzola. Al vantaggio dei padroni di casa conal 27?, rispondeal 67?. In classifica i biancorossi sono noni con 13 punti insieme a Lazio e Lecce, mentre i bianconeri friulani sono in 17/a posizione a quota 7 come l’Empoli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.