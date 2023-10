Monza | tre big su Colpani | il punto sul futuro

(Di domenica 29 ottobre 2023) Fuori dalla sede delc'è la fine per Andrea, in gol anche oggi contro l'Udinese. Il contratto è stato rinnovato...

...c'è la fine per Andrea Colpani , in gol anche oggi contro l'Udinese. Il contratto è stato rinnovato da poco fino al 2028, Galliani giura di non averne parlato con altri club ma la corsa aè ...

Piano di Governo del Territorio: a Monza istituiti tre tavoli di partecipazione tematici Prima Monza

Monza-Udinese 1-0 LIVE: la sblocca Colpani Sky Sport

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ai canali ufficiali del club biancoceleste ha parlato così in vista della gara di domani contro la Fiorentina: "Ci aspetta una gara ...Domenica 29 ottobre alle ore 15:00 all’U-Power Stadium andrà in scena Monza-Udinese, match valido per la decima giornata di Serie A. La compagine brianzola è undicesima con 12 punti all’attivo (tre ...