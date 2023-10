Monza | Palladino | “Grande rammarico per il pari | il gol preso mi ha fatto arrabbiare”

(Di domenica 29 ottobre 2023) Raffaeleha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l’Udinese. “C’èper questo pareggio. Abbiamouna buona gara, ma abbiamoun gol da una rimessa laterale e questa cosa mi hamolto”. Poi ha proseguito: “Abbiamo tanti giovani bravi, Colpani sta lavorando tanto e raccogliendo i frutti di un lavoro molto duro. Sta diventando un calciatore completo e lui sa bene che questa stagione sarà molto importante per lui“. Poi ha concluso: “Andremo al Bentegodi per conquistare la vittoria dopo un periodo per noi poco proficuo, basti pensare alla sconfitta con la Roma”. SportFace.

I dettagli e le ultime sul match delle 15 La sfida di Serie A delle 15 tra Monza ed Udinese finisce in parità e con un gol realizzato per tempo. La squadra di Palladino è passata in vantaggio con la ...Monza e Udinese hanno pareggiato 1-1 al Brianteo: una rete per tempo, Colpani per i padroni di casa e Lucca per gli ospiti ...