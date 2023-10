Monza | Palladino | «Colpani in Nazionale sarebbe un orgoglio»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 ottobre 2023) Le parole di Raffaele, allenatore del, nel post partita del match di Serie A contro l’Udinese. I dettagli Raffaeleha parlato a Dazn nel post partita di-Udinese. PAROLE – «sta bene, lavora tanto e non deve mai calare d’intensità negli allenamenti. Ha talento e va coltivato. Sta diventando davvero completo, ma io lo sprono per stimolarlo sempre. Non ce n’è bisogno, perché ha capito che questo è un anno importante per lui.? Me lo auguro per lui,unanche per noi. Laperò passa dalle prestazioni con il. Deve continuare così, io gli dico sempre le cose per il suo bene e mi auguro che arrivi a fine anno con un livello più alto di quello ...