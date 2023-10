Monza | le pagelle di CM | Colpani una conferma | Pablo Marì che rischio

Lee i top e flop della gara.- Udinese, la chiave della partita . I top e flop del. I top e flop dell'Udinese .- Udinese: il tabellino del match .- Udinese, la ...

Monza-Udinese 1-1, LE PAGELLE: Lucca entra e segna TuttoUdinese.it

Le pagelle del Monza - Colpani illude i brianzoli, Vignato non brilla in fase di rifinitura TUTTO mercato WEB

Lucca risponde a Colpani e Monza-Udinese termina 1-1. All'U-Power Stadium la gara valida per il decimo turno di Serie A si è chiusa in parità con un gol per tempo. Dopo una prima frazione di gioco equ ...Monza-Udinese 1-1 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 10ª giornata di serie A 2023-24 in programma oggi. Subito dopo il tabellino trovate ...