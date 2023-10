Monza | Caldirola | «Udinese forte e quando si cambia l’allenatore è sempre un pericolo»

(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Marì,, Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Vignato, Colpani; Colombo. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa ...

Monza, Caldirola: "Udinese squadra forte, dobbiamo continuare con le nostre certezze" TUTTO mercato WEB

Il Monza vuole rialzare la testa. C'è l'Udinese di Cioffi per ripartire IL GIORNO

La cronaca in diretta di Monza-Udinese, in programma oggi alle ore 15, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...Alle 15 ci sarà la sfida Monza - Udinese. Ecco le formazioni ufficiali: Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marì, Caldirola, Carboni; Ciurria, Pessina, ...