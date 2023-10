“Molto complicata” | svelata la dieta di Meghan Markle | c’è anche un famoso piatto italiano

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 29 ottobre 2023) Se pensate che ci voglia poco per essere come, vi sbagliate di grosso. La duchessa del Sussex segue unadavvero. Quando si parla diin realtà non si pensa mai un aspetto fondamentale: curare l’alimentazione significa soprattutto abbracciare un nuovo stile di vita all’insegna del fit a ogni costo. Ecco perché è impossibile seguire unasenza un’adeguata attività fisica e questolo sa benissimo. La routine della duchessa del Sussex però non è per nulla semplice come si possa immaginare e qualche cenno dell’impegno e della dedizione dell’ex volto di ‘Suits’ si poteva già scorgere nel suo blog ‘The Tig‘. Cosa mangiaper essere così bella. Credits: Ansa ...