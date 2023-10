Mo | Wfp | ' assalto deposito segno disperazione | subito pausa umanitaria per aiuti a Gaza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023)City, 29 ott. (Adnkronos) - Anche il Programma alimentare mondiale dell'Onu rende noto che ci sono state razzie in alcuni dei suoi depositi, sottolineando come questo sia un segnale della "fame ecrescente" ae ribadendo la richiesta di unaper distribuire gli. Il comunicato arriva dopo che anche l'agenzia per i rifugiati palestinesi, Unrwa sempre oggi ha reso noto che "migliaia" di persone sono entrati nei suoi depositi per prendere "farina ed altri beni di sopravvivenza". "Questo è un segnale che la gente sta perdendo la speranza e diventa ogni minuto più disperata, hanno fame, sono isolati e soffrono una violenza e un immenso stress da tre settimane - dichiara Samer Abdeljaber, funzionario del Wfp della regione - è necessaria di una ...