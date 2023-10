Mo ce ripigliamm’ Tutt’ chell che è ‘o Nuost

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 29 ottobre 2023) L’aveva detto, l’aveva promesso, l’ha fatto. Salina de La Renta, tornata in MLW, aveva promesso che si sarebbe ripresa tutta la baracca e quello che Duran e Bauer gli avevano tolto. E ha mantenuto la promessa. Grazie anche all’alleanza con la WTF di Saint Laurent, con un tacito accordo di cobelligeranza, la Reina a Slaughterhouse ha fatto una doppietta di peso di successi. Prima con Rocky Romero ha sconfitto AKIRA, conquistando l’MLW World Middleweight Title, poi con Janai Kai ha sconfitto Delmi Exo e conquista l’MLW World Featherweight Title, affiancata inoltre dalla presenza di Jesus Rodriguez, spalla e Manager pronto a intervenire quando serve nei Match. Risultato: Promociones Dorado è uscita con due titoli alla vita dallo Show, adesso al pari coi The Calling (che detengono ancora il National Openweight Title con Page e i Tag Team Title con AKIRA e Page), per ...