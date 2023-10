Mo | Antoniozzi FdI | ' Zerocalcare? Molti artisti fanno business su dissensi di facciata'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) Roma, 29 ott (Adnkronos) - "Non conoscoe mi permetto di dire che un artista, specialmente oggi, deve mandare segnali distensivi madi loro, da sempre, fiutano l'area del dissenso più conveniente per fare. Rifiutare una partecipazione a un evento culturale perché c'è il patrocinio di Israele è assurdo, così come era assurdo censurare Dostoevskij, come è stato fatto anche da noi, un mese dopo l'invasione di Kiev, perché russo". Lo dice il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Alfredo. "sono politicamente scorretti per convenienza ed è così dagli anni settanta, quando dichiararsi di sinistra e impegnati portava a vendere più dischi -prosegue-. Ognuno è libero di esprimere la sua critica ma ...