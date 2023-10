MLS | Chiellini vince gara 1 dei playoff con i Los Angels FC

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 ottobre 2023) Dopo la fine della rugular season MLS, sono ufficialmente iniziati iper i i LosFC di GiorgioDopo la fine della rugular season MLS, è ufficialmente iniziato il primo turno deiper conquistare il titolo. I Los Angeles FC di Giorgiohanno vinto 5-2 in casa contro i Vancouver Whitecaps, aggiudicandosi1: nel nuovo format, infatti, le squadre si affronteranno sul meglio delle tre gare.anche Philadelphia per 3-1 sui New England Revolution. Ottavi di finale,1 Philadelphia Union – New England Revolution 3-1 (1-0 nella serie).Los Angeles – Vancouver Whitecaps 5-2 (1-0 nella serie).