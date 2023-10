Millennium - Uomini che odiano le donne | la serie Prime Video ha trovato la sua showrunner

Leggi su movieplayer

(Di domenica 29 ottobre 2023) Lachele, attualmente in lavorazione presso gli Amazon MGM Studios, hala sua. Secondo quanto riportato da Variety, Veena Sud sarà ladichele(dal titolo originale The Girl With the Dragon Tattoo), la nuovatargataambientata nel mondo delladi romanziscritti dallo svedese Stieg Larsson. La notizia che laè in fase di sviluppo circola già da anni ma sembra che la realizzazione dello show stia per concretizzarsi. Sud è una produttrice, regista ...