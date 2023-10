Milan vittima preferita di Zielinski | il dato

Ilè lapreferita di Piotr Zieliski Sono 4 le reti segnate dal polacco al. A nessun'altra squadra ha segnato di più in carriera. Comments comments

La partita del ‘Maradona’ è fondamentale per entrambi gli allenatori per curare le ferite delle rispettive squadre e provare a riprendere un cammino positivo in campionato. La classifica si sta ...Gazzetta.it, in vista del posticipo di stasera tra Napoli e Milan, ha esaltato il capitano rossonero Davide Calabria per le sue doti di marcatore su Kvaratskhelia nella scorsa stagione: " Davanti a lu ...