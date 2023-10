Milan | Pioli in bilico? Cosa filtra sul futuro del tecnico

(Di domenica 29 ottobre 2023)a un bivio, ilè tutto da scrivere:può succedere dopo la fine di questa stagione in casaIlquesta sera affronterà il Napoli al Maradona. Una gara che il club rossonero, reduce da due sconfitte nelle ultime due partite tra Serie A e Champions, non può permettersi di sbagliare. Lo sa benissimo anche: ilsente ancora la fiducia della società ma è anche consapevole che dopo gli investimenti estivi la scelta di confermarlo passi dai risultati in campo (lo scudetto è un obiettivo dichiarato). Lo riferisce oggi Tuttosport.

L'esame è per due, non solo per il Napoli di Garcia di cui non si vedono ancora una identità precisa e un gioco convincente, ma anche per ildicon problemi d'attacco, un gol (Locatelli) nelle ultime quattro partite fra campionato e Champions, zero gol in Champions. Si potrebbe pensare che il risultato sarà determinato dal ...

Sacchi: "Il Milan deve essere unito, parole di Calabria irrispettose. Fuori chi non segue Pioli" Tutto Napoli

Ecco i convocati ufficiali della partita che si disputerà tra Napoli e Milan, 10ª giornata del campionato di Serie A.L'allenatore del Milan sembra spaventato da Kvicha Kvaratskhelia, a tal punto dal voler usare ben quattro giocatori per poterlo fermare Si avvicina la ...