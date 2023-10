Milan | infortunio Pulisic | spiegato il motivo della sostituzione

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ilha dovuto sostituirenella ripresa e ilè stato: Pioli ha cambiato l’esterno per un piccolo problema muscolare Ilha dovuto sostituirenella ripresa e ilè stato: Pioli ha cambiato l’esterno per un piccolo problema muscolare. Secondo quanto riportato da Dazn, per l’americano una contrattura, uscito dunque in via precauzionale.

Nel match contro il Napoli Pioli è stato costretto a due cambi: al 19' del primo tempo out Kalulu, per il difensore contusione alla coscia sinistra, al suo posto Pellegrino. A inizio ripresa out ...

Perché Pulisic è stato sostituito all'intervallo di Napoli-Milan: infortunio o scelta tecnica Goal Italia

LIVE MN - Napoli-Milan (0-2): ancora Giroud! Ancora di testa! Doppio vantaggio Milan al Maradona Milan News

Al 31' il classe 1986 serve il raddoppio. Il cross arriva ancora dalla destra, stavolta da Calabria: il bomber francese sovrasta Rrahmani e non lascia scampo ancora una volta a Meret. Per lui è la ...Brutte notizie arrivano per il Milan, durante la partita contro il Napoli. Uno dei titolari di Pioli si è infatti infortunato, costringendo il tecnico al cambio. Milan, cambio obbligatorio: infortuni ...