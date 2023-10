In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Ruben, doppio ex di Napoli e. 'Lo Scudetto dello scorso anno è stato un vero piacere, Napoli mi è rimasta nel cuore. Spalletti ha stradominato e ha vinto in maniera meritata, dando spettacolo ...

Milan, Buriani “Calabria-Pioli Cose che non dovrebbero succedere” Pianeta Milan

ESCLUSIVA MN - Buriani: "Napoli-Milan Mi aspetto massima intensità. Mi auguro che Leao rimanga com'è" Milan News

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Ruben Buriani, doppio ex di Napoli e Milan.Zambo Anguissa, con molta probabilità, non sarà in campo domenica sera contro il Milan: Rudi Garcia ha già individuato il suo sostituto.