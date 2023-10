Microchip | le conseguenze della guerra tech Usa-Cina secondo Morris Chang

Leggi su formiche

(Di domenica 29 ottobre 2023) Quando parla il mondo dovrebbe ascoltare in rigoroso silenzio e apprendere il più possibile. Non solo il mondo dell’industria che ha contribuito a plasmare, ma quello politico nonché imprenditoriale che guarda con apprensione su altri fronti geopolitici, ormai caldissimi, che segnalano come le frizioni tra Washington e Pechino siano la cornice di smottamenti sismici dell’ordine internazionale. Un ordine economico e politico che ha favorito l’emergere proprio di Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), quandointuì che i processi di globalizzazione e integrazione regionale (specialmente nell’hub manifatturiero dell’elettronica avanzata in Asia orientale e meridionale), con la progressiva specializzazione dell’industria dei chip, avrebbero conferito al business model di TSMC (fonderia per terze parti) un vantaggio competitivo ...