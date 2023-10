Michelle Hunziker - il risveglio al mare con le figlie ha il profumo di "amore". C'entra il nuovo fidanzato?

Leggi su blog.libero

(Di domenica 29 ottobre 2023) Un’estate senza fine quella di(46 anni) e le sue, Celeste (8 anni) e Sole (9 anni), che hanno deciso di sfruttare il bel tempo di questi ultimi giorni per andare al. La conduttrice sta per tornare in televisione accanto a Gerry Scotti, al timone di Io Canto, ma intanto è ” fuggita” alper un ultimo bagno in famiglia. La conduttrice svizzera ha condiviso con i suoi follower alcuni scatti di lei e leale, sulla sabbia, disegnato un grande cuore con la scritta “Love” e poi, lo spettacolo mattutino. Andiamo a scoprire di cosa si tratta., fuga alUn ottobre d’, quello per. Dopo ...