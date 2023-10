Meloni | “Con la riforma costituzionale accompagneremo l’Italia nella Terza Repubblica”

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 29 ottobre 2023) SAINT VINCENT – “In questi decenni il centrodestra è cresciuto, si è strutturato, ha trascorso anche momenti difficili ma ha sempre saputo far dialogare al suo interno tutte le sue identità, non rinunciando a sperimentare nuove esigenze e nuove forme”. Così la premier Giorgiain un messaggio alla convention della Dc a Saint Vincent L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Carfagna sull’autonomia: “Citano Garibaldi ma spaccanocompie 46 anni, prime candeline da premier in famiglia Giorgiavola a Reykjavik, al consiglio d’Europa parlerà Zelensky Conte criticasul “pizzo di Stato”: “Grave, pericolosa e superficiale” La promessa dia Berlusconi: “Ti renderemo ...