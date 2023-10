Meloni ci calpesta | la figuraccia di Repubblica | chi smaschera il gioco sporco di Molinari

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023)ci prova, ma vieneta. Questa mattina sul quotidiano diretto da Maurizioè apparsa un'intervista ad Alessandro Cattaneo titolata: "Laci". Una frase che il forzista non ha mai pronunciato e per rendersene conto basta leggere ciò che ha davvero detto l'azzurro al quotidiano romano. Insomma il tentativo didi seminare veleni all'interno della maggioranza non ha prodotto risultati. Infatti è stato lo stesso Cattaneo su facebook a smentire in modo categorico il titolo dell'intervista con una precisazione netta che lascia poco spazio alle interpretazioni: "Questa non deve essere la legge di bilancio delle nuove tasse, bisogna togliere l'aumento della cedolare secca e trovare una soluzione stabile per risolvere al problema dei crediti ...