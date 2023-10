Maurizio Crozza veste i panni di Giuliano Amato | «Pronto ad accettare la guida della Commissione Algoritmi | ve lo dimostro» – Il video

(Di domenica 29 ottobre 2023) La sferzante satira dinon risparmia, l’85 ex presidente del Consiglio a cui è stata affidata la” sull’Intelligenza Artificiale. Inevitabili le bordate dell’imitatore: «Io pensavo che “85” fossero le pensioni che ho cumulato… e invece sono gli anni», afferma il finto. Che poi sfodera una lampada ad olio spacciandola come l’ultima novità tecnologica, prima di sfoggiare un floppy disk. Raccomanda ai giovani di non giocare troppo «al flipper», o con «la rotella» una volta parte integrante del telefono fisso. E ancora: «Guardi che le tolgo il 10% dal suo conto corrente e do la colpa all’intelligenza artificiale! Ad accumulare pensioni… e a togliere i soldi dai conti ...

