Mattia muore a 20 anni in un terribile incidente | poi la brutta scoperta sugli amici

Leggi su tvzap

(Di domenica 29 ottobre 2023) SOCIAL. Una tragica fatalità ha colpito la Sardegna, quando un giovane di soli 20Miscali, ha perso la vita in unstradale. La tragedia si è verificata in una strada tra Tortolì e Lotzorai, nella regione di Ogliastra, causando anche gravi ferite agli altri quattroche erano con lui in auto. Leggi anche: Tragico, una famiglia distrutta per sempre: cosa è successo Leggi anche: Tragicoin autostrada, Tir si ribalta sulla careggiata: scoppia il caos: è mortoMiscali La tragedia ha avuto luogo alle prime ore del mattino sulle strade sarde.Miscali, un giovane di 20di Villagrande ...