Matthew Perry | l’ultima foto prima della morte spiazza i fan

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 29 ottobre 2023)dicondivisa dall’attore su Instagram qualche giornodi morire, hato i fan, perché nell’immagine la star di Friends appare dentro un’enorme vasca e in modo bizzarro è stato trovato annegato in una jacuzzi in casa sua, presumibilmente dopo un malore, anche se non sappiamo se sia la stessa vasca. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@matty4) I commenti sotto questasono in gran parte quelli di tanti fan dispiaciuti e addolorati per colui che era considerato come un amico, insieme agli altri “Friends”. Molti però hanno sottolineato la bizzarra coincidenza tra lo scenario...