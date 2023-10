Matthew Perry | le dipendenze e la malattia raccontate da lui | una vita difficile

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 29 ottobre 2023)ha affrontato per anni una lotta contro la dipendenza da alcool e oppiacei e nella sua autobiografia, pubblicata nel 2022, l’interprete di Chandler Bing in Friends ha anche ammesso di essere stato vicino alla morte nel 2018, a causa di una, una perforazione del colon, ma di essere miracolosamente sopravvissuto, dopo due settimane di coma. Quest’ultimo però, non è stato l’unico problema di salute cheha dovuto affrontare in. I problemi, per il giovane attore, iniziano nel 1997, dopo un grave incidente durante una sessione di sci nautico; di lì a pocoavrebbe sviluppato una dipendenza dal Vicodin, un potente oppiaceo usato come antidolorifico, unito a un crescente abuso di alcool ; dopo un periodo di 28 giorni in una clinica riabilitativa in ...