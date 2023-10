Matthew Perry il Chandler di Friends muore a 54 anni

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 29 ottobre 2023) È morto, conosciuto per il suo ruolo diBing in. Aveva 54. Come è morto? Secondo quanto affermano i media statunitensisarebbe morto annegato nella vasca idromassaggio della sua casa di Pacific Palisades, a Los Angeles. La polizia sostiene non siano state trovate tracce né di droga né di medicinali. Comunque sono state avviate le indagini dalle autorità competenti. La lotta contro la dipendenza Nel corso della sua carriera,ha lottato contro la dipendenza da antidolorifici e alcool come ha spiegato dettagliatamente nel suo libro di memorie “, Lovers, and the Big Terrible Thing”, pubblicato lo scorso anno. “Ho vissuto davvero la vita al ...