Matthew Perry è morto | la star di “Friends” trovata senza vita nella jacuzzi

Leggi su howtodofor

(Di domenica 29 ottobre 2023), noto per aver prestato il volto a Chandler Bing per dieci annipopolare serie tv “”, èall’età di 54 anni. L’attore statunitense è stato rinvenutodal suo assistentevasca idromassaggio della sua abitazione di Los Angeles. Come riferisce “TMZ”, i soccorritori sono accorsi sul posto dopo aver ricevuto una chiamata per un arresto cardiaco. Al momento, l’ipotesi più accreditata è chesiaper annegamento. Sulla scena non sono state trovate droghe.è apparso in 234 episodi della sitcom anni ’90 “” a cui deve la sua fama e in cui ha recitato al fianco ...