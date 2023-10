«Matteo Renzi voleva vendere la Fiorentina ai sauditi di Bin Salman» – L’inchiesta di Report

(Di domenica 29 ottobre 2023) «ha provato a intermediare un incontro con Riyad tra il management dellae i suoi “amici” interessati all’acquisto della squadra». A rivelarlo è un’inchiesta diche andrà in onda stasera su Rai 3, le cui anticipazioni sono riportate da Il Fatto Quotidiano. Stando a quanto trapela, nei mesi scorsi il leader di Italia Viva avrebbe mandato un messaggio al direttore generale della squadra viola, Joe Barone, nonché braccio destro del presidente Rocco Commisso, per proporgli il famoso incontro. Un tentativo di mediazione che coincide sia con un periodo delicato per la squadra colpita da voci di imminenti cessioni sia con le esternazioni pubbliche diin cui attaccava lae il sindaco Dario Nardella in merito alla vicenda ...

Fiorentina, Report: 'provò a favorire una cessione agli arabi' Cheabbia un legame diretto con l'Arabia Saudita da qualche tempo , lo si sa. Secondo un'inchiesta di Report anticipata da Il Fatto Quotidiano, però, l'ex premier avrebbe 'provato a ...

I tifosi sognano in grande l'arrivo degli sceicchi, rappresenterebbero la prima ricchissima proprietà petrolifera in Serie A.