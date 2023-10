Martin vince in Thailandia | Binder penalizzato e Bagnaia 2°

Leggi su iltempo

(Di domenica 29 ottobre 2023) BURIRAM () (ITALPRESS) – Jorge(Ducati Prima Pramac) ha vinto la gara della Moto GP del Gran Premio di, in scena sul tracciato di Chang. Il pilota spagnolo si è reso protagonista di un avnte testa a testa con Brad(Ktm) fino all'ultima curva. Oraè a meno 13 punti dal campione del mondo in carica Francesco(Ducati Lenovo), che chiude al secondo posto in seguito alla penalizzazione del sudafricano. Proprio quest'ultimo è andato sul verde nel corso dell'ultimo giro ed è stato retrocesso dalla seconda alla terza piazza. Quarto posto per Marco Bezzecchi (Ducati Team Mooney), quinto Aleix Espargaro (Aprilia) poidi tre posizioni al traguardo per pressione irregolare delle gomme e alla fine ...