Marsiglia Lione | partita rinviata dopo il caos fuori dallo stadio

(Di domenica 29 ottobre 2023) Nientetrailsuccesso nel pre gara al didellocon le sassate dei tifosi di casa al pullman ospite Nientetrailsuccesso nel pre gara al didellocon le sassate dei tifosi di casa al pullman ospite. Come riporta L’Equipe, proprio in questi minuti lo speaker del Velodrome ha annunciato il rinvio del match, che dunque non si disputerà questa sera.

I tifosi delsono noti per essere 'eccessivi' nel modo di vivere il calcio, ma stavolta hanno ... Lo hanno fatto a scapito di Fabio Grosso , che si trovava sul pullman del suoquando è ...

A Marsiglia sassate sul pullman del Lione: Fabio Grosso ferito e sanguinante. Gara annullata La Gazzetta dello Sport

Marsiglia, sassate degli ultras al pullman del Lione: Fabio Grosso colpito e sanguinante - Sportmediaset Sport Mediaset

Serata di paura in Francia per l'ex Campione del Mondo del 2006 Fabio Grosso. Momenti di panico in Ligue 1 prima del match tra Marsiglia e Lione. Il pullman degli ospiti diretto allo stadio ...Come riportato da Fabrizio Romano, la gara tra Olympique Marsiglia-Lione è stata sospesa dopo l’attacco al bus della squadra allenata da Grosso, ferito al volto. Di seguito il tweet: Olympique Marseil ...