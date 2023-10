Mare Fuori 4 | tutto sui primi due episodi

(Di domenica 29 ottobre 2023) L’attesa per4 è parzialmente finita. Iduedella quarta stagione sono stati proiettati in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma 2023. Due le proiezioni ravvicinate stracolme di fan – accampati fin dal pomeriggio per un selfie con i tanti protagonisti – che hanno acclamato il cast sul red carpet, prima alle 19 nella Sala Sinopoli e poi alle 21.30 all’Auditorium della Conciliazione. Per un successo RAI praticamente senza precedenti. Cominciamo con il fatto che il seguito degli appassionati travalica anche le età – anche se la maggioranza sono teenager – e che la sigla O Mardi Matteo Paolillo – ieri assente – cantata all’unisono da tutti i presenti nell’Auditorium stracolmo ha reso plasticamente il caso. Certo le ...

A Sessa è stato anche consegnato il premio vinto dacome Miglior serie tv italiana per il pubblico under 30 , i cui candidati sono stati selezionati da Ciak Generation . In rappresentanza ...

Festa del Cinema di Roma, i voti ai look sull’ultimo red carpet nel giorno di Mare Fuori Sky Tg24

Delirio per il cast della serie evento Mare Fuori a Roma, per il doppio red carpet alla Festa del Cinema di Roma e ad Alice nella città dove vengono primi presentati in anteprima in due proiezioni sol ...