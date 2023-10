Mare Fuori 4 | cosa succede nei primi due episodi

Leggi su cultweb

(Di domenica 29 ottobre 2023) Abbiamo scopertoneiduedi4 dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2023. Iduein anteprima lasciano presagire una quarta stagione ricca di colpi di scena, alcuni dei quali impensabili, come rivelato dai membri del cast. Anzitutto, è stato rivelato chi ha sparato alla fine della terza stagione, si è scoperto di più sul rapporto tra Rosa Ricci e Carmine e sulle condizioni di Edoardo in ospedale. Come dicevamo, la terza stagione si conclude con una sparatoria coinvolgente Rosa Ricci, Carmine e Don Salvatore. Il colpo colpisce inaspettatamente il padre di Rosa, portandolo in ospedale. Carmine si dichiara colpevole del tentato omicidio, ma Rosa, sentendosi in colpa, si confronta con suo padre, ...