Mara Venier e Simona Ventura si ritrovano a Domenica In

e Simona Ventura nello stesso studio, come se nulla fosse. L'attesa ospitata a Domenica In di SuperSimo è andata liscia come l'olio ed ha riservato un colpo di scena. Dopo anni di attriti ...

Massimo Lopez a Domenica In: compagno, età malattia e curiosità sulll'attore e doppiatore ospite di Mara Venie ilmessaggero.it

Domenica In: Ozpetek e Parola Cortellesi tra gli ospiti di Mara Venier il 29 ottobre La Gazzetta dello Sport

Alessandro Basciano, modello, dj ed ex concorrente del Grande Fratello, sarà ospite oggi a Verissimo, in onda anche oggi su Canale 5 ...Massimo Lopez, celebre attore che ha spaziato dal teatro, al cinema e alla televisione, oggi è ospite a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier in onda a partire dalle 14.00 su ...