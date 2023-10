Mara Venier e Simona Ventura perchè avevano litigato? Svelati i motivi

è pronta a tornare con la sua Domenica In anche in questo nuovo giorno festivo. L'appuntamento è fissato alle ore 14.00 in punto su Rai1, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Ad ...

Tullio Solenghi: biografia, sodalizio con Massimo Lopez, malattia, vita privata. Chi è l'attore ospite di Mara Venier ilmessaggero.it

La "Domenica In" di Mara Venier - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Tullio Solenghi e Massimo Lopez, una delle coppie di attori più amate dal grande pubblico, interverranno per presentare il loro nuovo spettacolo teatrale “Dove eravamo rimasti”, oltre a essere ...Tullio Solenghi oggi è ospite a "Domenica In", il salotto televiisvo di Mara Venier, in onda come ogni domenica a partire dalle 14.00 su Rai 1. Nella sua vita è stato ...