Mara Venier e Simona Ventura | a Domenica In l’abbraccio che ufficializza la pace ritrovata

(Di domenica 29 ottobre 2023) Dopo anni di attriti,hanno messo da parte i vecchi dissapori abbracciandosi in diretta. Tra le due conduttrici, negli ultimi anni, non è corso buon sangue a causa di questioni personali, che hanno portato le due ad allontanarsi dopi un particolare episodio., infatti, è stata legata dal 2010 al 2018 a Gerò Carraro, il figlio di Nicola, marito di. Ebbene, nel 2015, l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi rilasciò un’intervista a Le invasioni Barbariche, dichiarando: “Io divido le persone in due categorie: le persone per bene e le blatte. La blatta è uno scarafaggio che si nutre dello sporco degli altri per avere visibilità e popolarità. Ovviamente io preferisco parlare delle persone per bene“. Nonostante laabbia evitato ...

Sono state le concorrenti Paola Perego, Simona Ventura e Carlotta Mantovan le protagoniste del talk su 'Ballando con le stelle' ad aprire la 'Domenica In' diin onda Domenica 29 ottobre con inizio dalle 14.00 e fino alle 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma. In qualità di opinionisti ci saranno : ...

Massimo Lopez a Domenica In: compagno, età malattia e curiosità sulll'attore e doppiatore ospite di Mara Venie ilmessaggero.it

Mara Venier e Simona Ventura, pace in diretta a Domenica In. Le due in diretta su Rai Uno si sono abbracciate calorosamente dopo un botta e risposta affettuoso. «Tu sei un'altra persona e sono felice ...Mara Venier ha ospitato, durante la nuova puntata di Domenica In, alcuni dei protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, tra cui anche Simona Ventura, Paola Perego e Giovanni Terzi ...