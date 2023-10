Manovra | Sbarra | tagli alle pensioni ci vedrebbero di traverso

Leggi su ildenaro

(Di domenica 29 ottobre 2023) Roma, 29 ott. (askanews) – “Aspettiamo di conoscere il testo ufficiale”: è questa la premessa che Luigi, segretario generale della Cisl, anteponesue considerazioni sulle bozze della legge di bilancio che sono state messe in circolazione. “Finora – spiega – rileviamo non pochi elementi che raccolgono le nostre proposte. Ma ci sono anche ombre importanti, a partire dal dossier. Si usino le ultime ore per migliorare queste misure e rispettare gli affidamenti sociali costruiti in questi mesi di negoziato. Questo è l’appello che rivolgiamo alla premier Meloni. Dovessero essere confermati, ici vedranno nettamente di”, avverte il leader sindacale. “Le– spiega– sono un diritto sacrosanto delle persone. Sono salario ...