Manovra | Murelli Lega | Da Gedi ipocrisia | prepensionamenti per i loro manager vanno bene?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) "Solitada parte di certa stampa di sinistra: bravi editorialisti del Grupposono molto concentrati a criticare Quota 103 per difendere la sciagurata legge Fornero ma, stranamente, non hanno mai fornito agli italiani notizie sulla faccenda deiaccusati di truffa all'Inps per irregolarità nei. Credibilità pari a zero". Così la senatrice Elena, capogruppo dellain commissione Affari sociali e Lavoro a Palazzo Madama.