(Di domenica 29 ottobre 2023) "Qualcuno dice che stiamo massacrando la casa, come leggo oggi sui giornali. Se lo dice la Schlein posso ritenere che non l'abbiamo vista arrivare e non l'abbiamo vista capire. Ma se lo dice qualche esponente di centrodestra mi preoccupo di più".

"Qualcuno dice che stiamo massacrando la casa, come leggo oggi sui giornali. Se lo dice la Schlein posso ritenere che non l'abbiamo vista arrivare e non l'abbiamo vista capire. Ma se lo dice qualche ...

Manovra: Foti (FdI), le bandierine non servono - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Manovra, Tommaso Foti (FdI): più soldi nelle tasche dei lavoratori Il Tempo

"Qualcuno dice che stiamo massacrando la casa, come leggo oggi sui giornali. Se lo dice la Schlein posso ritenere che non l'abbiamo vista arrivare e non l'abbiamo vista capire. Ma se lo dice qualche e ...Cambia la cedolare, sale al 26% solo dalla seconda casa. Su pannolini Iva 22%. Allarme Cgil per le pensioni degli statali (ANSA) ...