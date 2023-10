Manovra | Foti FdI | le bandierine non servono

(Di domenica 29 ottobre 2023) "Qualcuno dice che stiamo massacrando la casa, come leggo oggi sui giornali. Se lo dice la Schlein posso ritenere che non l'abbiamo vista arrivare e non l'abbiamo vista capire. Ma se lo dice qualche esponente di centrodestra mi preoccupo di più". Lo ha ...

... e parlando della querelle sulla cedolare per gli affitti brevi in. "La bandierina non serve a nulla. Se la coalizione va bene, van bene tutti. Se va male, van male tutti", ha aggiunto, ...

Manovra, FI in pressing, Foti: 'Le bandierine non servono' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Manovra, Tommaso Foti (FdI): più soldi nelle tasche dei lavoratori Il Tempo

Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera, afferma che la querelle sulla cedolare per gli affitti brevi in manovra è una "situazione kafkiana". La coalizione deve andare bene per tutti, ma si sta pa ..."Qualcuno dice che stiamo massacrando la casa, come leggo oggi sui giornali. Se lo dice la Schlein posso ritenere che non l'abbiamo vista arrivare e non l'abbiamo vista capire. Ma se lo dice qualche e ...