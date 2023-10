Manola Moslehi torna ad Amici dopo 18 anni

... dello spettacolo e dello sport che prenderanno parte all'iniziativa, tra cui la figlia del premio Nobel per la fisica, Elettra Marconi, la conduttrice radiofonica, la conduttrice e ...

Matteo Bocelli: "Ora sento la necessità di camminare con le mie ... Radio Italia

Laura Pausini, nuove date a Milano e il duetto con la figlia Paola ... Radio Italia

L'artista ha raccontato delle recenti "Fasi" della sua vita, caratterizzate dal primo album, dal tour mondiale e dal desiderio di continuare a crescere artisticamente ...In diretta dall'isybank Music Place, la cantante ci ha raccontato come è nato il disco appena uscito dopo un periodo molto difficile: “Ho trasformato tutto in canzoni e in rinascita e sono tornata ...