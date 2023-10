Manifestazione pro Palestina a Roma | in 20mila in corteo | cori contro Israele

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 ottobre 2023) Il conflitto israeliano-palestinese a. Ieri, da Porta San Paolo a Piazza San Giovanniproe tensioni.tiene gli occhi su Gaza. Quello che sta succedendo sulla Striscia di Gaza sta colpendo il mondo. L’acuirsi del conflitto frascuote i maggiori organi di Governo, ma giunge anche nelle strade e porta le organizzazioni umanitarie a mobilitarsi. Tante le iniziative di raccolta fondi e petizioni per la pace. Attenzione alle truffe, l’avviso più reiterato, ma anche tanti inviti a donare e mettersi in gioco. Sempre tenendo conto dei canali più indicati. La situazione – all’interno delle zone colpite – non si placa. Di recente sono diminuite, in, anche le comunicazioni con i palestinesi dato ...